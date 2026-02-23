Il tennis continua in Messico nonostante la morte di ‘El Mencho’

La decisione di proseguire con l’ATP Mexican Open deriva dalla volontà di non fermare l’evento, nonostante i disordini civili scoppiati dopo la morte di ‘El Mencho’. Gli organizzatori hanno confermato che il torneo si svolgerà regolarmente, anche se alcune aree sono rimaste sotto stretta sorveglianza. Le autorità hanno rassicurato i partecipanti e gli spettatori che tutto è sotto controllo. La competizione attirerà comunque molti appassionati da tutto il mondo.

2026-02-23 15:39:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: L'ATP Mexican Open continuerà come previsto nonostante i disordini civili seguiti alla morte del più noto barone della droga del paese. Nemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come "El Mencho", è morto ieri mentre era in custodia di polizia dopo essere stato arrestato nello stato di Jalisco durante il fine settimana. La sua morte ha provocato un'ondata di violenza in tutto il Messico, guidata dall'organizzazione criminale più potente e nota del paese, il cartello Jalisco New Generation (CJNG), di cui El Mencho era il leader. Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho: 26 vittimeL'uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell'ordine. Messico nel caos dopo la morte di "el Mencho": almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come "El Mencho", è stato ucciso in un'operazione delle forze dell'ordine, provocando un'ondata di scontri armati nel Messico occidentale.