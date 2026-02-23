Il SuperEnalotto premia Pescara e il Jackpot vale 125,3 milioni

Un giocatore di Pescara ha vinto 208.490 euro con un biglietto vincente al SuperEnalotto, effettuato presso il punto vendita Sisal Totoricevitoria F. La vincita deriva da una combinazione fortunata di numeri, che ha portato il Jackpot a raggiungere i 125,3 milioni di euro. La somma conquista l’attenzione di molti scommettitori, mentre il punto vendita si prepara ad accogliere nuove giocate. La prossima estrazione potrebbe riservare altre sorprese.

Centrato al Superenalotto 1 punto 5 e 1 punto 4 da 208.490,84 euro complessivi con una giocata vincente che è stata realizzata a Pescara presso il punto di vendita Sisal Totoricevitoria F.lli Baldassarre Snc situato in Via Cesare Battisti, 5052. La combinazione vincente è stata: 49 – 58 – 60 – 66 – 68 – 81 – J75– SS 58. E mentre il giocatore fortunato festeggia, continua la caccia al “6” che continua a nascondersi facendo crescere l’ammontare del Jackpot che per il concorso di domani sera, martedì 24 febbraio, arriva alla cifra di 125,3 milioni di euro. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 21 febbraio ha assegnato 365. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

SuperEnalotto premia tre giocatori e il Jackpot vola a 124,4 milioniIl SuperEnalotto ha raggiunto un jackpot di 124,4 milioni di euro, attirando l’attenzione di appassionati in tutta Italia.

SuperEnalotto: il Jackpot vale 122,8 milioni, tre vincite da oltre 61mila euroIl SuperEnalotto ha raggiunto un nuovo record di 122,8 milioni di euro a causa di tre vincite che hanno superato i 61mila euro ciascuna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La fortuna bacia Pescara: centrato un 5 da 208 mila euro in una tabaccheria di via Cesare Battisti.

Pescara: vinti oltre 200.000 euro con il SuperenalottoCome riporta Agipronews, il Superenalotto regala soddisfazione ad un altro ignoto giocatore: centrato un 5 da 208.027,92 euro a Pescara, nel punto vendita Totoricevitoria F.lli Baldassarre Snc, ... rete8.it

SuperEnalotto premia tre giocatori e il Jackpot vola a 124,4 milioniLa fortuna arriva a Cava Dé Tirreni e Palermo con due schedine da quasi 65mila euro. Vinti anche oltre 20mila euro con una giocata online ... msn.com

SuperEnalotto, a Casamicciola Terme e Circello centrati due “5” per 41mila euro Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di martedì 10 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 20.885,46 euro ciascuno, il primo a Casamicciola T - facebook.com facebook