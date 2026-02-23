Il Sud supera il Nord? Per alcuni distretti sì ed è la prima volta dal 1861 | ecco quali sono

Il Sud supera il Nord in alcuni distretti produttivi, grazie alla crescita nei settori digitale, aerospaziale, farmaceutico, dei semiconduttori e delle tecnologie verdi. La causa principale risiede negli investimenti locali e nelle politiche di sviluppo che hanno rafforzato queste aree. Per la prima volta dal 1861, alcune regioni meridionali registrano performance superiori rispetto al Nord. Un esempio concreto riguarda il settore delle tecnologie verdi, che registra un aumento significativo di aziende attive.

Questo articolo è apparso in origine nella newsletter «Whatevere it takes» del Corriere della Sera, a cura di Federico Fubini. Per iscriversi, cliccare qui. Se l’essenza del giornalismo è l’uomo che morde il cane, allora è il momento di parlare del Mezzogiorno d’Italia. Sta battendo il Nord, per certi aspetti. Soprattutto, sta battendo il Centro del Paese. Sono successi limitati, relativi, pieni di distinguo da fare e comunque soggetti a conferme tra un anno o magari tra cinque. Ma sono successi reali, misurabili, spiegabili solo in parte con una stagione post-pandemica in cui la spesa pubblica si è indirizzata relativamente di più verso il Sud. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il Sud supera il Nord? Per alcuni distretti sì, ed è la prima volta dall’Unità d’Italia: ecco qualiI distretti più produttivi del Sud sono nei settori ad alta crescita: digitale, aerospazio, farmaceutica, semiconduttori, tecnologie verdi. Anche perché dal mondo Ict molte aziende del Nord si trasfer ... corriere.it

Divario territoriale nell’istruzione: in Piemonte analfabetismo sconfitto già nel 1871, il Sud paga ancora dazioIl report Istat Storie di dati analizza l'istruzione dal 1861 a oggi. Sconfitto l'analfabetismo, il divario territoriale persiste sulle lauree: al Nord superano il 35%, mentre al Sud restano sotto il ... orizzontescuola.it

