Il numero di pasti serviti alla mensa degli atleti al Villaggio Olimpico deriva dalla richiesta di oltre dodicimila fette di pizza e 365 chili di pasta ogni giorno. La causa di questo successo risiede nella qualità e nella varietà del cibo italiano offerto, che ha attratto anche visite di figure istituzionali come il Presidente Mattarella. Questa grande cucina ha dimostrato quanto il cibo possa unire e motivare gli atleti durante la competizione.

I numeri della mensa del Villaggio Olimpico In tutto, la mensa del Villaggio Olimpico ha servito agli atleti 164mila pasti, lavorando 24 ore su 24 per venire incontro alle esigenze dei campioni olimpici che, tra allenamenti e regimi alimentari particolari, hanno bisogno di accedere alla mensa in tempi e modi differenti. Certo, per loro la cucina italiana è stata certamente di conforto, con la quotidiana dose di carboidrati fornita con facilità da un bel piatto di pasta. 365 chili ogni giorno, per la precisione: tanta è stata la pasta consumata in questi 17 giorni di Olimpiadi. Condita con 60 chili di Grana Padano, tra l'altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mattarella al Villaggio Olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del PresidenteIl Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi il Villaggio Olimpico, incontrando gli atleti italiani.

Salvini in visita alla casa degli atleti: “Il Villaggio olimpico è una grande eredità. San Siro? Servono stadi moderni”Matteo Salvini ha visitato la casa degli atleti a Milano, sottolineando che il Villaggio olimpico rappresenta un investimento importante per la città.

Milano, malore per 12 bimbi della scuola primaria durante pranzo in mensaDai primi rilievi delle squadre di soccorso il malore sembrerebbe collegato a una sostanza presente nell'aria Dodici bambini di una scuola primaria francese di Milano sono dovuti ricorrere alle cure ... adnkronos.com

Sonny Olumati. Global Genius · Clown Car Confusion. Scorte di preservativi finite al villaggio olimpico: il commento di Salvini scuote il web Il Ministro evidenzia l'esaurimento rapido di alcuni beni nel campus olimpico. Il video solleva interrogativi sulla log - facebook.com facebook

Passatempi e attività social per gli atleti al Villaggio Olimpico di Cortina. Assaggiare il cibo italiano e dare i voti. Per la cronaca, massimo punteggio al tiramisù. x.com