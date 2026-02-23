Il soprano Federica Venturi rappresenta l’Italia a New York | concerto celebrativo alla Casa Italiana Zerilli-Marimò

Federica Venturi ha portato il canto italiano a New York, partecipando al Lunigiana International Music Festival. La causa di questa esibizione è stata la richiesta di promuovere la musica italiana all’estero. La cantante ha interpretato brani classici davanti a un pubblico internazionale alla Casa Italiana Zerilli-Marimò. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, confermando il suo ruolo di ambasciatrice culturale. La serata si è conclusa con un grande applauso.