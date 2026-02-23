Il soprano Federica Venturi rappresenta l’Italia a New York | concerto celebrativo alla Casa Italiana Zerilli-Marimò

Da forlitoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Venturi ha portato il canto italiano a New York, partecipando al Lunigiana International Music Festival. La causa di questa esibizione è stata la richiesta di promuovere la musica italiana all’estero. La cantante ha interpretato brani classici davanti a un pubblico internazionale alla Casa Italiana Zerilli-Marimò. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, confermando il suo ruolo di ambasciatrice culturale. La serata si è conclusa con un grande applauso.

La cantante forlivese protagonista negli Stati Uniti per il 150esimo anniversario di Ermanno Wolf-Ferrari e a maggio debutterà nel ruolo di Turandot Il soprano Federica Venturi è rientrata da New York dove ha rappresentato l'Italia per il “Lunigiana International Music Festival “. Si è esibita presso la Casa Italiana Zerilli- Marimò della New York University (NYU) nel concerto celebrativo del 150esimo anniversario della nascita del compositore E. Wolf- Ferrari. Federica Venturi ha interpretato le romanze celebri delle opere del compositore nello spettacolo “Ermanno Wolf- Ferrari: A portrait in Words and Music”, creato dall' erede, la regista Federica Zagatti Wolf-Ferrari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: L.A., Italia celebra Arbore: il 12 marzo a Hollywood il memorabile concerto del 1993 a New York

Leggi anche: Successo a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati “I Colori del Pentagramma” e il soprano Chiara Tarquini [FOTO]

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nel segno di Giordano, le nuove voci della lirica internazionale brillano a Foggia.