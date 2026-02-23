Il Sanremo che non ti aspetti | così gli ospiti di rsa e centri diurni cantano un inno alla vita

Il Festival della canzone divergente nasce per celebrare la vita degli anziani e delle persone con fragilità, in risposta alle difficoltà affrontate durante la pandemia. Gli ospiti di RSA e centri diurni, spesso esclusi dai grandi eventi, salgono sul palco per interpretare brani che raccontano speranza e resilienza. Questa iniziativa coinvolge decine di partecipanti che, con entusiasmo, dimostrano come la musica possa essere un ponte tra generazioni e condizioni diverse. La manifestazione si conclude con un’esibizione collettiva che unisce tutti i protagonisti.

Firenze, 23 febbraio 2026 - Proprio nel mese del Festival di Sanremo, a Firenze e provincia va in scena il Festival della canzone divergente, una rassegna di canzoni dove i protagonisti e i cantanti non sono i vip del palco dell'Ariston, bensì gli ospiti anziani delle Rsa, i disabili dei centri diurni e le persone con problemi di salute mentale dei centri psichiatrici. Il Festival della canzone divergente - un festival speciale dove le canzoni non si ascoltano soltanto ma si scrivono insieme - coinvolgerà complessivamente 8 strutture per un totale di circa 150 persone fragili culminato con un evento finale giovedì 19 febbraio al teatro La Fiaba in via delle Mimose 12, all'Isolotto, dove sono state cantate e suonate le otto canzoni più meritevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla Juventus: «Così dimostrammo che al tavolo c’eravamo anche noi». Retroscena che non ti aspetti!Adriano Galliani ha svelato un episodio sorprendente legato a un trasferimento sfumato alla Juventus, spiegando come il Milan sia riuscito a strappargli il giocatore.

Milano, il Comune potenzia i servizi diurni dedicati alla disabilità: due nuovi centriIl Comune di Milano ha aperto due nuovi centri diurni per le persone con disabilità, rispondendo alla crescente richiesta di spazi di supporto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo, le canzoni che non hanno vinto ma sono diventate veri e propri inni; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo del brano; 30 hit immortali di Sanremo che non puoi non conoscere; Morgan non sarà sul palco a Sanremo perché il confronto con Chiello lo penalizzava.

Sanremo 2026, Fedez rompe il silenzio: Non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Succederà quello che deve succedereIl rapper condivide sui social i suoi pensieri prima di salire sul palco dell'Ariston con Marco Masini per presentare Male necessario ... ilfattoquotidiano.it

Nicolò De Devitiis racconta Eddie Brock prima di Sanremo 2026: il lavoro, la nonna manager e la passione per Uomini e Donne48 ore nella frenetica vita di Eddie Brock, il cantante di Non è mica te che debutterà domani al Festival di Sanremo. Nicolò De Devitiis racconta vita, lavoro, famiglia, passioni e speranze, della v ... comingsoon.it

Anche quest’anno Canale 3 Toscana sarà presente al Festival di Sanremo. Virginia Masoni racconterà ogni giorno gli aspetti legati alla visibilità e la presenza di tante aziende del nostro territorio che sostengono il Festival. Palinsesto completo su Canale3.tv - facebook.com facebook