Il rosso volante recensione | Giorgio Pasotti e lo storico fair play del campione di bob Eugenio Monti

La nostra recensione de Il rosso volante, film diretto da Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti, Andrea Pennacchi e Denise Tantucci sullo storico fair play del campione di bob Eugenio Monti. Eugenio Monti, uno degli atleti più vincenti dello sport italiano di tutti i tempi, viene ricordato e celebrato ne Il rosso volante, film per la tv diretto da Alessandro Angelini e in onda in prima serata su Rai 1. Il racconto si focalizza sul gesto del bullone a Innsbruck 1964 e sul successivo trionfo Olimpico a Grenoble 1968, mostrando come lo sport sia veicolo di valori fondamentali quali onestà, sacrificio e fair play. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Giorgio Pasotti fa rivivere il campione Eugenio Monti in Rosso Volante

Chi era Eugenio Monti, il “Rosso Volante” campione olimpico di bob e di fair play: stasera su Rai1 un film su di luiEugenio Monti, noto come il “Rosso Volante”, ha vinto medaglie d’oro olimpiche e mondiali grazie alla sua abilità nel bob, che gli ha permesso di distinguersi nel panorama sportivo internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Eugenio Monti dichiara il suo amore a Linda in una scena del Film TV con Giorgio Pasotti e Denise Tantucci - HD; pelicula del dia de san valentin - Appuntamento con l'amore (2010); Star Wars: The Mandalorian and Grogu – ecco il poster e il nuovo trailer; L'incontro tra Gianni Brera e Eugenio Monti in una scena del Film TV con Giorgio Pasotti - HD.

Rosso Volante, su Rai 1 il film con Giorgio Pasotti il 23 febbraio 2026Rosso Volante, arriva il film con Giorgio Pasotti da una storia vera: la trama, le anticipazioni, il cast e le curiosità. tvserial.it

Rosso volante, il film con Giorgio Pasotti stasera in tv: trama, storia vera e castBiopic sportivo sul campione di bob Eugenio Monti, è anche il racconto di un’idea di sport che mette l’etica davanti alla vittoria ... today.it

Piper - Rosso Volante, stasera su Rai 1. Lo seguirete Giorgio Pasotti torna protagonista delle fiction Rai con un film tv dedicato a Eugenio Monti, in occasione delle Olimpiadi appena terminate. Una storia tra sport e solidarietà con un bravissimo attore che i - facebook.com facebook

Giorgio Pasotti: “Monti, una vita ad alta velocità. Cortina e quel bob che commuove ancora” x.com