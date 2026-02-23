Il Rolex di Zlatan Ibrahimovic ha rubato la scena più della partita

Domenica a San Siro, Zlatan Ibrahimovic era in tribuna per seguire il Milan in una serata delicata per la stagione. Sguardo concentrato, postura da dirigente che non ha dimenticato il campo, outfit calibrato. La partita non ha regalato quello che sperava, ma l'orologio al suo polso, ha rispettato le aspettative di tutti gli appassionati. In uno stadio dove l'acciaio sportivo è quasi un'uniforme non scritta, Ibrahimovic ha optato per un Rolex GMT-Master II 116759SARU. Oro bianco 18 carati, lunetta tempestata di zaffiri blu, rubini rossi e diamanti taglio baguette, anse e spallette copri-corona incastonate.