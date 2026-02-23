Il ritorno di Dariya Derkach | Un anno di calvario ora non mi sembra vero non avere dolore ai tendini

Dariya Derkach ha condiviso di aver vissuto un anno difficile a causa di problemi ai tendini di Achille. La causa principale è stata l'infiammazione che le ha impedito di allenarsi normalmente e le ha richiesto tre interventi chirurgici. Ora, dopo mesi di sofferenza, la triplista azzurra si sente finalmente libera dal dolore e torna a vedere uno spiraglio di speranza. La sua testimonianza rivela la lunga battaglia contro le complicazioni fisiche e la ripresa.

Nella consueta puntata del martedì di Sprint Zone, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Ferdinando Savarese, l’ospite speciale risponde al nome di Dariya Derkach, triplista azzurra, che ha raccontato il suo 2025, davvero complicato, a causa di seri problemi a entrambi i tendini di Achille, che l’hanno costretta a tre interventi chirurgici, due dei quali molto ravvicinati, tra giugno e luglio. I problemi fisici hanno condizionato la passata stagione: “ È vero, ho avuto questo problema già dalla Diamond League, quindi a settembre 2024, ma in realtà all’altro piede, al solito tendine sinistro che si infiamma praticamente ormai da anni, me lo ricordo almeno dal 2018, quindi ha sempre dato fastidio, ma comunque sempre a fine stagione, dopo intensi carichi e così via. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dariya Derkach: tre operazioni, un anno senza gare e la voglia di ricominciareDariya Derkach ha passato un anno difficile, senza gare e con tre operazioni alle spalle.

Corriere dello Sport – Abraham emozionato per il ritorno all’Aston Villa: “Non mi sembra vero”L’attaccante inglese di origini italiane, Tammy Abraham, si è detto emozionato per il suo ritorno all’Aston Villa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sci di fondo - Milano-Cortina 2026, Dariya Nepryaeva sbaglia la postazione al cambio nella 50 chilometri e prende gli sci di Hennig Dotzler; Ragioneria generale dello Stato, le prescrizioni linguistiche di Daria Perrotta e i decreti che spariscono; La settimana di Dossier, dai progetti catanesi in corso d'opera alla truffa della ballerina; Daria Bignardi: Gisèle Pelicot ci ha dimostrato da che parte deve stare la vergogna: mai da quella delle vittime.

Nel nuovo appuntamento del martedì di SprintZone ospite Dariya Derkach, triplista azzurra che racconta un anno durissimo e una ripartenza tutta da seguire. La 32enne atleta italiana, nata sportivamente in Ucraina, ha vissuto un 2025 complicato a causa di s - facebook.com facebook