Il ritorno del velluto | storia potere e nuove proporzioni

Il fascino del velluto torna in auge dopo aver conquistato le passerelle, spinto dalla voglia di rinnovamento nel settore moda. La sua riscoperta deriva dall’interesse di stilisti e designer di creare capi eleganti e distintivi, capaci di catturare l’attenzione. Le nuove proporzioni e i tagli innovativi contribuiscono a rivitalizzare questa stoffa storica, che da sempre rappresenta status e raffinatezza. Le collezioni recenti mostrano quanto il velluto possa ancora sorprendere.

Life&People.it Il velluto non è mai stato semplice tessuto, è materia narrativa, simbolo sociale, superficie che trattiene la luce e la restituisce con profondità quasi teatrale. Quando si parla di abiti in velluto e tendenze moda si rievoca una storia di potere e sensualità, perché pochi materiali hanno saputo attraversare i secoli con tale carica simbolica. Oggi gli abiti in velluto riportano questo tessuto al centro della scena, ma lo fanno con un linguaggio diverso, più contemporaneo, meno cerimoniale e decisamente più fluido. Il velluto, infatti, non è più soltanto sinonimo di sera o di occasione speciale è diventato codice stilistico che dialoga con il tailoring e con lo streetwear di lusso; un cambiamento che racconta molto il concetto di eleganza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

L’opulenza tattile: il ritorno del velluto, tessuto della notte e del misteroIl ritorno del velluto, tessuto dalla storia ricca e dal fascino discreto, si inserisce nelle tendenze di stagione come scelta di eleganza sobria e raffinata.

Letizia di Spagna, il “potere del blu”: come un abito di velluto di 8 anni fa è tornato di tendenzaLetizia di Spagna si distingue ancora una volta per la sua eleganza sobria e raffinata.

