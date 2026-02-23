Il risveglio della terra | alchimia d’inverno in Valpolicella

La scoperta di un’antica cantina a Negrar di Valpolicella rivela come le tradizioni vinicole resistano al passare del tempo. Tra le nebbie mattutine e le vigne ancora addormentate, la Cantina Fratelli Vogadori lavora senza sosta per trasformare le uve in vini ricchi di storia. La cantina custodisce ricordi di generazioni e segreti di vinificazione, creando un legame tra passato e presente. Le botti di legno narrano storie di passione e dedizione.

Esiste un luogo a Negrar di Valpolicella dove il tempo non scorre, ma fermenta. Tra le nebbie sottili che accarezzano i filari e il silenzio delle pietre antiche, la Cantina Fratelli Vogadori ti invita a varcare la soglia di un mondo dove il vino è memoria, rito e segreto. Non è un semplice tour. È un'immersione nel "cuore pulsante" della terra, un invito a rallentare il battito e ascoltare ciò che le vigne sussurrano durante il loro sonno invernale. Ti guideremo in una passeggiata tra le vigne, dove l'energia della terra si concentra nelle radici. Discenderemo poi nel ventre della produzione: Il Fruttaio: Il luogo sacro dell'attesa, dove le uve appassiscono lentamente, trasformando l'aria in profumo.