Il ricordo di Tantimonaco | Catturò Vallanzasca

Il nome di Piero Tantimonaco è legato a un episodio del 22 febbraio 1981, quando, mentre guidava lungo viale Fulvio Testi, riuscì a catturare Vallanzasca. Quel giorno, la sua presenza di spirito e prontezza di riflessi permisero di bloccare il noto criminale, che stava tentando di fuggire. Tantimonaco stava andando al lavoro e si trovò nel momento giusto per intervenire. La vicenda resta impressa come un esempio di attenzione e coraggio.

Era il 22 febbraio 1981, una domenica, quando Piero Tantimonaco stava viaggiando sulla propria autovettura, percorrendo viale Fulvio Testi per andare a lavoro. A Cinisello venne colpito in pieno da un’altra auto, morendo sul colpo. Aveva 25 anni ed era il più giovane capitano di Polizia di Stato in Italia. Ieri mattina Comune e forze dell’ordine lo hanno commemorato proprio lì vicino, in viale Romagna, dove c’è un cippo in suo memoria a rendergli onore. "Cinisello non dimentica i suoi eroi. Abbiamo ricordato il capitano Tantimonaco, tra i più giovani capitani della polizia di sempre, a 45 anni da quel tragico incidente - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

