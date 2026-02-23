Il regolamento di Sanremo 2026 | come funzionano le serate le giurie e il voto

Il regolamento di Sanremo 2026 si basa sulla volontà di rendere le serate più dinamiche e coinvolgenti, con nuove modalità di votazione e giurie più diversificate. La scelta di Carlo Conti come direttore artistico ha portato a modifiche precise, come la distribuzione dei tempi tra i partecipanti e le modalità di assegnazione dei punti. Questi cambiamenti influenzano direttamente il percorso dei concorrenti e il risultato finale. La prima serata si terrà al Teatro Ariston, come previsto.

Il Festival di Sanremo 2026, diretto artisticamente da Carlo Conti, andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, in diretta dal Teatro Ariston. Accanto a Conti, per tutte le cinque serate, ci sarà Laura Pausini, presenza fissa sul palco. Il calendario prevede cinque appuntamenti consecutivi, ciascuno con un peso specifico nella costruzione della classifica finale. Tra i co-conduttori annunciati figurano Can Yaman (prima serata), Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo (seconda serata), e Irina Shayk (terza serata). Ospite della seconda serata sarà Tiziano Ferro, mentre ogni sera, dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, si esibirà Max Pezzali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

