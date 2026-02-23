Il Regalo | a Brindisi uno spettacolo teatrale per celebrare la vita e la cultura del dono

La rappresentazione teatrale “Il Regalo” si tiene a Brindisi per coinvolgere il pubblico nella celebrazione della cultura del dono, dopo che la pandemia ha ridotto le occasioni di incontro. Organizzata dalla Asl Brindisi in collaborazione con diverse associazioni e enti pubblici, la pièce mira a riscoprire il valore della solidarietà attraverso storie di vita e di generosità. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino, attirando numerosi spettatori locali.

La pièce, che andrà in scena mercoledì 25 febbraio 2026 alle 10:45 al teatro Don Bosco di Brindisi, è tratta da un testo originale di Giovanni Gentile, con regia di Danilo Giuva e aiuto regia di Elina Semeraro. In scena andranno Marco Tagliente nel ruolo di Giovanni, Mariantonietta Di Marco che impersonerà Camilla, Lilly Carbotti che darà volto e voce a Flavia. Al termine della rappresentazione, è previsto un breve incontro informativo con la dottoressa Roberta Romito e il dottor Antonello Dell'Era, dedicato ai temi della donazione e della sensibilizzazione. Come recita la citazione di Gandhi che accompagna l'iniziativa: “Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto”, l'evento vuole essere un “regalo” di consapevolezza e speranza per la comunità brindisina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

