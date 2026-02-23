il quarto kit della juventus guarda al passato per plasmare il futuro

Il quarto kit della Juventus richiama le divise storiche per onorare la tradizione e attirare i tifosi più nostalgici. La scelta deriva dalla volontà di unire passato e presente, creando un prodotto che richiama le radici del club. Le strisce bianconere sono state riadattate con nuovi dettagli, mantenendo l’aspetto iconico. Questa linea di abbigliamento mira a rafforzare il legame tra i supporter e la storia della squadra. La presentazione ufficiale si terrà nelle prossime settimane.

Le strisce bianconere della Juventus sono uno dei simboli più riconoscibili del calcio, in Italia e nel mondo. Nel tempo sono diventate una firma visiva. Linee verticali, essenziali, replicate per oltre un secolo senza perdere forza. Il nuovo quarto kit, realizzato con Adidas e con Studio Sgura, parte da qui: stessi colori, stesso contrasto netto tra bianco e nero. Cambia la direzione delle linee. Le strisce diventano orizzontali e trasformano un codice primario storico in un campo di sperimentazione controllata. L’ispirazione nasce dalla stagione 199697. In quegli anni la Juventus aveva esplorato una versione orizzontale del proprio pattern iconico in un capo di rappresentanza rimasto fuori dalle competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

