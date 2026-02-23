Il pugno duro di Meloni sul poliziotto di Rogoredo | Implacabili con chi tradisce la Nazione non esiste scudo penale

Il governo ha deciso di adottare misure più severe contro chi tradisce la nazione, in risposta all’episodio di un poliziotto coinvolto in un fermo a Rogoredo. La decisione deriva dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità hanno chiarito che non ci saranno scudi penali per chi sbaglia, anche in operazioni delicate come quella in zona. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

«Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto “ boschetto della droga” di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell’Ordine». Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa la divisa, occorre essere implacabili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Giorgia Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non esiste scudo penale”Un poliziotto ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, provocando una discussione sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

Meloni sul poliziotto di Rogoredo: "Sgomento, sarebbe tradimento della Nazione. Implacabili con chi sbaglia"Giorgia Meloni esprime forte sdegno per l’episodio di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un sospetto durante un controllo antidroga.

