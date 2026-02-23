Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il calo del prezzo del PUN, arrivato a 0,10499 €kWh il 23 febbraio 2026, deriva dalla diminuzione della domanda di energia nel mercato italiano. Le aziende energetiche hanno segnalato una riduzione nelle transazioni giornaliere, influenzando direttamente il valore finale. Questa flessione si riflette nelle tariffe di luce per i consumatori, che potrebbero beneficiare di costi più bassi nelle prossime settimane. La variazione è stata registrata anche rispetto ai giorni precedenti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 23 Febbraio 2026 si attesta a 0,10499 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo più basso è stato registrato tra le ore 13:00 e 14:00 con 0,0744 €kWh, mentre il picco massimo si è avuto tra le ore 20:00 e 21:00 con 0,1333 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (13:00-14:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale (20:00-21:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23022026 0,10499 +0,01865 22022026 0,08634 -0,01210 21022026 0,09845 -0,01368 20022026 0,10828 -0,00384 19022026 0,11212 -0,00076 18022026 0,11288 +0,01047 17022026 0,10242 -0,01081 16022026 0,11323 +0,01820 15022026 0,09503 -0,01334 14022026 0,10846 -0,00062 13022026 0,10908 -0,00578 12022026 0,11506 -0,00578 11022026 0,12084 +0,00867 10022026 0,12818 -0,00866 09022026 0,13683 +0,02193 08022026 0,11490 +0,00265 07022026 0,11226 -0,01357 06022026 0,12582 -0,00534 05022026 0,12948 -0,00583 04022026 0,13531 -0,00363 03022026 0,13894 +0,00142 02022026 0,14036 +0,02272 01022026 0,11764 -0,01411 31012026 0,13175 +0,00802 30012026 0,13942 -0,00659 29012026 0,14601 -0,00392 28012026 0,14993 -0,00104 27012026 0,15097 +0,00148 26012026 0,14949 +0,02075 25012026 0,12874 -0,00931 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,11595 Gennaio 2026 0,13266 Dicembre 2025 0,11549 Novembre 2025 0,11709 Ottobre 2025 0,11104 Settembre 2025 0,10908 Agosto 2025 0,10879 Luglio 2025 0,11313 Giugno 2025 0,11178 Maggio 2025 0,09358 Aprile 2025 0,09985 Marzo 2025 0,12055 Febbraio 2025 0,13788 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

