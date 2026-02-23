Il Presidente Mattarella incontra la popolazione di Niscemi – Il video

Il presidente Mattarella visita Niscemi, dove una frana ha causato danni alle abitazioni e alle strade. Durante l'incontro con cittadini e studenti, ascolta le loro testimonianze e rassicura sulla presenza dello Stato per affrontare la situazione. La visita si concentra sulla solidarietà e sul supporto immediato alle persone colpite. La località si prepara ad affrontare le prossime fasi di intervento. Le operazioni di messa in sicurezza sono già in corso.

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 23 febbraio 2026 Il presidente Sergio Mattarella ha visitato Niscemi, colpita dalla frana, incontrando cittadini e studenti, ribadendo il sostegno dello Stato. Nel corso della visita il Presidente ha incontrato la popolazione ascoltando le loro testimonianza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend . 🔗 Leggi su Open.online Mattarella a Niscemi: speranza tra le macerie, il presidente incontraSergio Mattarella ha visitato Niscemi dopo una frana che ha causato danni a molte abitazioni. Milano Cortina, il Presidente Mattarella incontra la sciatrice Sofia Goggia – Il videoIl presidente Mattarella ha incontrato a Cortina Sofia Goggia, la sciatrice italiana protagonista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella incontra i partecipanti del Festival di Sanremo; Un ragazzino malato esprime il desiderio di conoscere il presidente Mattarella: le immagini del commovente incontro; Conti, Pausini e Big al Quirinale. Mattarella: Sanremo appuntamento importante anche grazie alla Rai; Mattarella incontra il cast di Sanremo 2026: La musica pop è cultura italiana. Il Presidente Mattarella incontra la popolazione di Niscemi(Agenzia Vista) Caltanissetta, 23 febbraio 2026 Il presidente Sergio Mattarella ha visitato Niscemi, colpita dalla frana, incontrando cittadini e studenti, ribadendo il sostegno dello Stato. Nel corso ... quotidiano.net La visita a sorpresa del Presidente Mattarella a NiscemiIl Capo dello Stato agli sfollati: E' difficile, ma ci siamo. Poi a Palermo per la giornata dell'orgoglio dell'Avvocatura ... rainews.it #Emergenza Frana #Niscemi (CL) Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, nel corso della sua visita a Niscemi, ha salutato i militari impegnati a sostegno della popolazione. "Ringrazio il Presidente Mattarella, la sua vicinanza alla popolazione rappr x.com Il Fatto Quotidiano. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato a Niscemi, il paese nisseno sconvolto dalla frana. Mattarella ha prima sorvolato la frana e poi ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezion - facebook.com facebook