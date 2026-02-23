Il Presidente Mattarella in visita a Niscemi sorvola la frana in elicottero

Il maltempo ha causato una frana a Niscemi, portando via alcune case e lasciando molte persone senza più un tetto. Sergio Mattarella ha sorvolato la zona in elicottero, osservando i danni più da vicino. L’intervento del governo si concentra ora sulla messa in sicurezza dell’area e sull’assistenza alle famiglie colpite. La situazione resta critica e le operazioni di soccorso continuano senza sosta. La comunità attende interventi concreti per ricostruire.

© Panorama.it - Il Presidente Mattarella in visita a Niscemi sorvola la frana in elicottero

Sergio Mattarella si è recato in visita a Niscemi, il comune del nisseno colpito dal maltempo con un fronte franoso che ha trascinato parte delle case verso una scarpata. Il Presidente della Repubblica ha sorvolato il fronte dello smottamento in elicottero per verificare di persona la situazione e ha espresso solidarietà e impegno ad intervenire alla cittadinanza (fonte X @Quirinale). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello StatoSergio Mattarella ha sorvolato a bassa quota un’area interessata da una frana a Niscemi, per verificare di persona i danni causati dal movimento del terreno. Frana Niscemi, Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in ComuneLa premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio. Frana a Niscemi: il presidente Sergio Mattarella sorvola le aree colpite in elicottero Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura; Saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Nuoro per il centenario del Nobel a Grazia Deledda; Referendum, il severo richiamo di Mattarella: Serve rispetto reciproco; L’insolita partecipazione di Mattarella al Consiglio superiore della magistratura. Mattarella in visita a Niscemi: le immaginiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Niscemi dove al suo arrivo è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini ... stream24.ilsole24ore.com Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: atteso in mattinataUna visita inattesa del capo dello Stato porta oggi un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dalla frana che ha reso inaccessibili molte abitazioni. Il presidente Sergio ... tg24.sky.it NISCEMI, LA VISITA DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica #Mattarella è arrivato in tarda mattinata a #Niscemi, in #Sicilia. #Tg1 Nadia Zicoschi x.com