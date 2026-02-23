Il presentatore dei BAFTA commenta i film in gara | Non vi sembra di assistere ad un esaurimento nervoso collettivo?

Il presentatore dei BAFTA ha criticato l’atmosfera tesa tra i partecipanti, affermando che sembra un esaurimento nervoso collettivo. La causa di questa tensione, secondo lui, potrebbe essere la pressione di un’edizione molto competitiva. Durante il suo intervento, ha sottolineato come i film in gara riflettano questa frenesia generale. La sua osservazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori presenti in sala.

Il presentatore dei BAFTA 2026 ha tenuto un discorso sui film candidati quest’anno alla 79esima edizione dei Bafta Film Awards. La cosa interessante è stato tirare le fila concettuali delle pellicole in gara, tutte fatalmente accumunate da un ritmo di fondo: un moto convulso, nevrotico, adrenalinico. Pura coincidenza? O forse dobbiamo avvalorare quanto il cinema riesca a far trasparire lo spaccato politico in cui viviamo? Schegge di realtà, tramutate in pellicole cinematografiche che parlano di noi e dei sentimenti comuni dell’era trumpiana. Scopriamo il discorso del presentatore Alan Cumming, che con trovate ironiche e brillanti, ha parlato a tutti nel nostro presente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alan Cumming presenterà i BAFTA 2026Cumming - attore, scrittore e produttore la cui carriera ha spaziato tra teatro, cinema e televisione su entrambe le sponde dell'Atlantico - prende il posto di David Tennant, presentatore della ... tg24.sky.it

BAFTA 2026, caos in diretta: urla e insulti razzisti dalla platea: la verità dietro il momento shockNel corso dei BAFTA 2026 alcuni momenti in sala hanno attirato l’attenzione del pubblico ... msn.com

«Sorridiamo, è bello essere tornati», hanno detto Kate Middleton e il principe William mentre si facevano strada sul tappeto rosso dei BAFTA 2026, in un momento in cui la famiglia reale è al centro di uno dei periodi più delicati degli ultimi anni. Mentre le voci s - facebook.com facebook