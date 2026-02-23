Il portiere del Tottenham Vicario è ricercato dalla Juventus

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, è nel mirino della Juventus a causa della necessità di rafforzare la propria porta. La squadra torinese valuta seriamente un suo possibile trasferimento, spinta anche dal desiderio di trovare un sostituto affidabile. La trattativa, ancora in fase embrionale, si concentra sulla possibilità di un accordo che soddisfi entrambe le parti. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Breaking: Secondo quanto riferito, la Juventus sta dando la priorità alla mossa del portiere del Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario mentre si prepara per un potenziale cambio tra i pali. Secondo La Gazetta dello Sport in Italia, i Bianconeri vedono il 29enne come il candidato ideale da sostituire in caso di partenza di Michele Di Gregorio, con discussioni già in corso dietro le quinte. I colossi torinesi, però, non sono soli nella loro ricerca. Anche l’Inter sta monitorando la situazione, dando vita potenzialmente ad una battaglia interna per uno dei portieri più apprezzati della Serie A. Vicario soddisfa i criteri dei giganti italiani della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Il portiere italiano del Tottenham in pole, ma serve un’offerta sostenibileVicario dell’Inter, protagonista di un vero e proprio derby di mercato, si conferma il candidato principale a sostituire Sommer.

Juventus, parte la caccia a un nuovo portiere: piace Vicario del Tottenham, tutti i nomiDi Gregorio non convince i bianconeri, che ora cercano un nuovo portiere in vista della prossima stagione ... calciomercato.com

Inter, scelto il nuovo portiere: apertura totale del giocatoreIl preferito per sostituire Yann Sommer ha già dato apertura totale: pronto l'assalto dei nerazzurri in estate ... spaziointer.it

Guglielmo Vicario (Tottenham) and Marco Carnesecchi (Atalanta) are the goalkeepers Juventus are considering to strengthen their squad this summer. Di Gregorio’s position is at risk. [Gazzetta dello Sport] - facebook.com facebook

Juventus have four names on their goalkeeper shortlist as Marco Carnesecchi alternatives: David De Gea (35, Fiorentina) Elie Caprile (24, Cagliari) Guglielmo Vicario (29, Tottenham) Guillaume Restes (20, Toulouse) — @LaStampa x.com