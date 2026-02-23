Il portafortuna di Fedez a Sanremo 2026 | i disegni di Leone e Vittoria per fare in bocca al lupo al papà

Fedez porta con sé i disegni dei figli, realizzati per augurargli buona fortuna a Sanremo 2026, dopo aver confessato di sentirsi più energico. Leone e Vittoria hanno disegnato cuori e messaggi sul suo portafoglio, che ha mostrato in un post su Instagram. La famiglia si prepara alla grande occasione, con i piccoli che si impegnano a sostenere il papà. La scena si svolge tra emozioni e piccoli gesti di affetto.

Fedez arriva Sanremo, pronto per la 76esima edizione del Festival. In un recente post di Instagram parla di come si senta meglio e mostra gli adorabili disegni di auguri dei due figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rosucci: «Possiamo fare meglio ma vittoria importante. In bocca al lupo a Vanmechelen da parte di tutta la Juventus»Martina Rosucci ha commentato la recente vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, sottolineando che c’è margine di miglioramento.

Sanremo, Mattarella ai partecipanti: "Vi faccio un in bocca al lupo collettivo e imparziale" – Il videoIl presidente Mattarella ha rivolto un messaggio ai partecipanti di Sanremo, sottolineando che il loro impegno rappresenta un esempio di talento e responsabilità.

Fedez e il messaggio strappalacrime prima di Sanremo 2026/ Succederà qualcosa di grandeFedez presenta Male necessario e il suo terzo Festival di Sanremo 2026: Sta per succedere qualcosa di grande ... ilsussidiario.net

Le origini di Fedez: chi sono i genitori e dove vive oggi il rapper?Cresciuto in una famiglia definita umile dallo stesso artista, Fedez frequenta il liceo artistico, ma lascia gli studi al quarto anno per inseguire la musica, pubblicando un primo EP nel 2007 e ... tag24.it

Fedez si prepara a tornare al Festival di Sanremo con una consapevolezza diversa. Non solo un ritorno, ma un nuovo inizio. È tutto pronto. In studio, i figli hanno ascoltato la canzone e gli hanno consegnato i loro disegnini come portafortuna: un gesto sempl - facebook.com facebook