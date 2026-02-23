Il plauso di Testa FdI ai carabinieri per l' operazione Rondò | Altissimo livello di professionalità

Guerino Testa (FdI) elogia i carabinieri di Pescara e Montesilvano per l’operazione ‘Rondò’, che ha portato allo smantellamento di una rete criminale complessa. La causa di questo successo risiede nel livello elevato di professionalità dimostrato dai militari e nel coordinamento con la procura locale. Durante le indagini, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e armi, evidenziando l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

Secondo il parlamentare, l'esecuzione di venti ordinanze di custodia cautelare, il sequestro di ingenti quantitativi di droga e la capacità investigativa "confermano, ancora una volta, l'altissimo livello di professionalità e dedizione delle nostre forze dell'ordine. Questa operazione - dice Testa - rappresenta un colpo decisivo alle piazze di spaccio locali e un passo importante per la sicurezza dei cittadini". "La presenza di organizzazioni criminali radicate sul territorio richiede una risposta ferma e coordinata, e l'Arma dei carabinieri ha dimostrato, anche in questa occasione, di essere un presidio insostituibile di legalità.