L’Italia sta facendo la figura di un «governo subalterno dell’amministrazione americana. Ogni qualvolta si trova davanti a un bivio scatta il richiamo della foresta. Abbiamo visto cosa è successo con l’asse italo-tedesco, evaporato nel giro di 24 ore: non appena Merz ha osato criticare la Casa Bianca lei si è tirata indietro. Accade sempre quando è chiamata a scegliere: si finge morta». Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, parla così della premier e della politica trumpiana delle tariffe commerciali in un’intervista a Repubblica. «È tempo che Giorgia Melon i smetta di fingersi morta, abbandoni la strategia dell’opossum e dica con chiarezza cosa intende fare il governo italiano sui dazi bocciati dalla Corte suprema americana». 🔗 Leggi su Open.online

Meloni sui nuovi dazi imposti da Trump: «Un errore»Giorgia Meloni ha espresso la propria contrarietà ai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti nei confronti dei Paesi europei coinvolti in Groenlandia.

Trump taglia i dazi sulla pasta e sui mobili italiani (e Meloni ringrazia)Trump ha deciso di ridurre temporaneamente i dazi sulla pasta e sui mobili italiani, offrendo un sollievo ai produttori del settore.

President Donald trump and Giorgia Meloni exclusive meeting. What is Happened.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ecco come Panetta (Banca d’Italia) ha stritolato le tesi del Pd sulle reazioni ai dazi; Meloni attende sui dazi: troppe incognite. E il governo frena sui rimborsi; Il Pd: Sui dazi di Trump Meloni continua a fingersi morta; Dazi, Merz: Andrò in Usa con posizione europea coordinata.

Meloni attende sui dazi: troppe incognite. E il governo frena sui rimborsiROMA – Fino a notte, Giorgia Meloni resta in silenzio. I colleghi europei, da Merz a Macron, prendono posizione sui dazi, mentre a Palazzo Chigi non vola una mosca. La motivazione, che è anche un po’ ... repubblica.it

Schlein: 'Sui dazi Meloni difenderà l'Italia o Trump?'. Urso: 'Cautela e responsabilità'Lunedì Tajani a Bruxelles: 'Bisogna governare il momenti di incertezza e cercare di essere rassicuranti' (ANSA) ... ansa.it

Flash mob e proteste contro #Trump e #Meloni oggi davanti al Consolato Usa LaPresse - facebook.com facebook

È incredibile che Giorgia Meloni sia praticamente l’unico premier europeo che ancora non si è espresso dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema Usa chiedendo uno stop alle tariffe. Ormai é persino più trumpiana di trump stesso. Me x.com