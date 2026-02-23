Il nuovo governo dei Paesi Bassi ha molte ambizioni ma poco sostegno

Il primo ministro Rob Jetten ha annunciato nuove politiche per aumentare le abitazioni e le spese militari, motivato dalla necessità di rispondere alla crescita della popolazione e alle minacce internazionali. La decisione di ridurre gli allevamenti nasce dalla pressione ambientale e dalla richiesta di sostenibilità. Tuttavia, il governo di minoranza affronta difficoltà nel far approvare queste iniziative, che trovano opposizione in diversi settori politici. Questo scenario crea incertezza sulla loro realizzazione futura.

Il primo ministro Rob Jetten vuole costruire più case, aumentare le spese militari e ridurre gli allevamenti, tutto con un governo di minoranza Lunedì è entrato in carica il nuovo governo dei Paesi Bassi guidato Rob Jetten, del partito liberale D66: a 38 anni è il primo ministro nederlandese più giovane di sempre, nonché il primo dichiaratamente omosessuale. Il governo sarà formato da una coalizione di partiti di centro o centrodestra filoeuropeisti, un cambiamento notevole rispetto a quello precedente, che era sostenuto anche da forze euroscettiche di estrema destra. Sono tutte questioni di cui nei Paesi Bassi si discute da tempo, ma che i governi degli ultimi anni non sono riusciti a risolvere perché deboli o formati da coalizioni troppo litigiose.