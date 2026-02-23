Il Napoli punta un obiettivo della Juventus | è un esterno che viene dall’estero

Il Napoli mira a un esterno straniero, una scelta dettata dalla recente sconfitta a Bergamo, che riduce le possibilità di qualificarsi in Champions League. La squadra ha deciso di rafforzare l’attacco con un nuovo acquisto, sperando di migliorare le performance nella fase finale del campionato. La trattativa con il giocatore è in corso e potrebbe chiudersi nel giro di poche settimane. La decisione arriva dopo le difficoltà incontrate nelle ultime partite.

La sconfitta di ieri a Bergamo, obbliga il Napoli a giocarsela ormai per un unico obiettivo: qualificarsi alla prossima Champions League. Attualmente gli azzurri sono a quota 50 punti al terzo posto a pari merito con la Roma e si ritrovano a soli 4 punti di distacco sia dal Milan secondo che dalla Juventus quinta. Il piazzamento finale della squadra cambierà di parecchio le eventuali strategie di mercato, ma in ogni caso la dirigenza azzurra sta monitorando diversi giovani talenti europei con l’obiettivo di rinnovare la rosa e abbassarne l’età media, in particolare sulle corsie offensive, considerate un reparto da rinforzare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

