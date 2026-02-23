Il mio incubo durato 17 mesi | mia figlia morì con le infezioni

Il caso di una bambina deceduta dopo 17 mesi di infezioni mostra le difficoltà dell’ospedale Monaldi, dove molti pazienti pediatrici affrontano complicazioni gravi. La causa principale risulta essere una gestione inadeguata delle infezioni, che ha portato alla perdita della vita della giovane. Nei mesi recenti, le criticità emergono con maggior chiarezza, soprattutto considerando il tragico bilancio del 2014, anno in cui tutti i nove bambini sottoposti a trapianto sono deceduti. La situazione rimane critica e preoccupante.

Non sarebbe un caso isolato quello del piccolo Domenico. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato tutti i precedenti dell'ospedale Monaldi, soffermandoci soprattutto sull'anno nero per eccellenza: il 2014, quando su nove bimbi trapiantati ne morirono nove. Ma c'è un caso che fra tutti ha più similitudini con quello di Domenico: è la storia della piccola Pamela Dimitrova, morta nell'agosto del 2024. La bimba, anche lei di due anni, era ricoverata e collegata a un cuore artificiale in attesa di un organo compatibile. Con lei, ricoverata a fianco del suo letto per ben 17 mesi c'è sempre stata la mamma, Rumyana Dimitrova (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

