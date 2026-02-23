Il Milan svela la quarta maglia tributo alla cultura street | azienda partner colori prezzo

Il Milan presenta la quarta maglia, ispirata alla cultura street, per celebrare un nuovo stile. La scelta deriva dall’azienda partner, che ha scelto colori vivaci e un design originale. La maglia, disponibile al pubblico a un prezzo accessibile, ha già attirato l’attenzione dei tifosi e dei passanti a San Siro. Durante l’ultimo match casalingo, molti hanno potuto osservare da vicino questa novità, che divide le opinioni tra apprezzamenti e critiche.

Milano, 23 febbraio 2026 – Chi era presente a San Siro nell’ultimo match giocato in casa dal Milan, l’inopinata sconfitta casalinga contro il Parma, l’ha già potuta apprezzare (o criticare, a seconda dei gusti). Si tratta della quarta maglia del Milan, realizzata da Puma, sponsor tecnico rossonero, e frutto di una collaborazione con Slam Jam, storica azienda rivenditrice di abbigliamento street e underground con sede a Milano, in via Maiocchi. Il lancio. Il kit, ispirato all’estetica fine anni ‘90-inizio 2000, verrà lanciato ufficialmente mercoledì 25 febbraio ed è già disponibile in preordine sul sito ufficiale del club rossonero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

