Il Milan cade a San Siro | contro il Parma decisivo il gol di Troilo

Dopo una striscia d'imbattibilità durata per ben 24 partite, il Milan cade in casa contro il Parma di Carlos Cuesta decisivo il gol, molto discusso soprattutto dopo l'intervento del VAR, di Troilo. I rossoneri di Allegri rimangono, perciò, fermi a quota 54 punti, a ben 10 punti di distanza dall'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - È una serata amara per il Milan, che inaspettatamente va ko a San Siro perdendo 0-1 con il Parma. Un esito negativo, dopo una gran mole di gioco prodotta che però non ha mai portato al gol. Non aver segnato è stato un problema, essere andati sotto all'84' ancora peggio e ha determinato questo stop, inaspettato e pesante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

