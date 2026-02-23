Il messaggio del presidente Mattarella agli sfollati di Niscemi | Ci siamo stiamo lavorando per voi – Il video

Il presidente Mattarella ha comunicato che le autorità stanno intervenendo per aiutare gli sfollati di Niscemi, soprattutto dopo la frana che ha causato la perdita di case. Ha assicurato che i lavori di messa in sicurezza sono in corso e che il governo monitora attentamente la situazione. Un rappresentante locale ha riferito che le operazioni di evacuazione sono ancora in atto. La protezione dei residenti rimane la priorità.

«Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi ». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'architetto Roberto Palumbo, che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. Il presidente, che all'inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: «So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c'era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto ». «Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c'è attenzione».

Mattarella abbraccia Niscemi, il sorvolo e l’incontro con la comunità: “Ci siamo e stiamo lavorando per voi”Il presidente Mattarella ha visitato Niscemi per sostenere la comunità locale, dopo aver sorvolato la zona e incontrato i residenti.

Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: "Ci siamo e stiamo lavorando"Il presidente ha fatto una visita a sorpresa a Niscemi, dopo che una frana ha causato la perdita di una casa e ha lasciato un residente senza dimora.

Blitz Mattarella al CSM: rispetto vicendevole tra istituzioni/ ‘Messaggio’ sul Referendum: cosa ha dettoBlitz del Presidente Mattarella ai lavori ordinari del CSM con un messaggio a Governo e magistratura sullo scontro per il Referendum Giustizia ... ilsussidiario.net

Daniela Senepa: “Con un atto senza precedenti il Presidente Mattarella ha presieduto i lavori ordinari del CSM per far sentire la propria vicinanza a questa Isituzione. Un messaggio chiaro e diretto verso Nordio.. che rafforza il nostro #NO AL #REFEREND - facebook.com facebook

"Quello di Mattarella è un messaggio di difesa delle istituzioni, dello stato di diritto, della necessità di abbassare i toni. L'importanza del referendum non a danno del sistema giustizia nella sua interezza" @Maumol #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com