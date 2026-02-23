Il Mesola non si arrende ma davanti non punge
Il match tra Mesola e Massa Lombarda termina senza reti, a causa di una difesa solida da entrambe le squadre. La partita si accende con azioni offensive che non trovano il gol e con interventi decisivi tra i pali. Calderoni e Valesani cercano di creare pericoli, ma la porta resta inviolata. La gara si conclude con un pareggio che rispecchia l’equilibrio tra le forze in campo. I tifosi aspettano un cambio di passo nella prossima partita.
mesola 0 massa lombarda 0: Calderoni, Valesani (38’ Maistrello), Ribello, Telloli, Lucci, Guariento (76’ Crosara), Marangon, Neffati, Davo (86’ Paganini), Cantelli, Alessio. All. Forlani. MASSA LOMBARDA: Billi, Morara, Brescia (85’ Rambelli), Gadda, Hysa, Diallo, Gramellini (85’ Badiali), El Bouhaly (75’ Barlotti), Colli, Savelli, Simone (60’ Fogli). All. Belmonte. Arbitro: Di Domenico (Is). Assistenti Milandri (Fc) e Sponda (Mo). Espulsi Colli e Alessio. Ammoniti Cantelli, Biondi dalla panchina, Morara, Lucci. Avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio il Mesola contro il Massa Lombarda, quinto in classifica, che con la guida di Forlani esprime un gioco maggiormente offensivo anche se paga la sterilità dei propri attaccanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
