il mesola non si arrende ma davanti non punge

Il match tra Mesola e Massa Lombarda termina senza reti, a causa di una difesa solida da entrambe le squadre. La partita si accende con azioni offensive che non trovano il gol e con interventi decisivi tra i pali. Calderoni e Valesani cercano di creare pericoli, ma la porta resta inviolata. La gara si conclude con un pareggio che rispecchia l’equilibrio tra le forze in campo. I tifosi aspettano un cambio di passo nella prossima partita.