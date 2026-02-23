Il mercato interno sostiene la ripresa | Pil in rialzo a fine 2025 frena la domanda estera

Il mercato interno ha guidato la crescita, portando il Pil a salire nel 2025 grazie alla forte domanda delle famiglie e delle imprese. La domanda estera ha invece rallentato, limitando l’espansione complessiva. Le aziende italiane hanno investito di più nei settori domestici, mentre le esportazioni hanno mostrato segnali di stabilità. Questi fattori hanno contribuito a rafforzare la ripresa economica nel Paese. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di sviluppi futuri.

FIRENZE – L'economia nazionale consolida il proprio andamento espansivo alla chiusura dello scorso anno. Le stime macroeconomiche preliminari indicano per l'Italia un incremento del Prodotto Interno Lordo pari allo 0,7% sull'intero 2025, un risultato calcolato al netto della destagionalizzazione e degli effetti di calendario, considerando peraltro che l'anno ha contato tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024. Il dato annuale è supportato dalle performance dell'ultimo trimestre del 2025, durante il quale il Pil ha registrato un progresso dello 0,3% sul periodo immediatamente precedente e dello 0,8% su base tendenziale.