Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato a Frosinone Alta
Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato si tiene a Frosinone Alta a causa della crescente richiesta di prodotti fatti a mano e di pezzi unici. La manifestazione, prevista per domenica 1 marzo dalle ore 9, offre agli artigiani locali l’opportunità di esporre le proprie creazioni. Sono presenti bancarelle di oggetti d’antiquariato, gioielli fatti a mano e decorazioni originali. L’evento coinvolge numerosi appassionati e curiosi della zona.
Handmade with Love – Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato torna a Frosinone Alta domenica 1 marzo dalle ore 9.30 alle ore 18 in piazza Turriziani. Vieni a scoprire prodotti realizzati con passione ecreatività: Gioielli e accessori Articoli per la casa e decorazioniProdotti per bambini Prodotti naturali fatti a manoUn’occasione perfetta per chi cerca oggetti originali edesclusivi, ideali per sé o come regalo speciale! Apertura al pubblico dalle ore 9.30 alle 18.00. Non mancare! Spazi espositivi sold out.In caso di condizioni meteo avverse l'evento viene annullato. Alatri, Stasera parliamo di Musica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato più Kidzmas
Mercatino a Frosinone AltaIl mercatino di Frosinone Alta si tiene ogni prima domenica del mese in piazza Turriziani.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia; Torna il Mercatino di Spazio4: riuso, laboratori e sapori in via Manzoni; Mercatino dell'antico a Viterbo; La domenica di Retrò: il mercatino dove il vintage prende vita.
Domenica 15 febbraio il mercatino di Frosinone Alta. Il 15 febbraio spazio al Mercatino di Frosinone Alta dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artigiani nel Borgo in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessor - facebook.com facebook