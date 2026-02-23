Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato a Frosinone Alta

Da frosinonetoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato si tiene a Frosinone Alta a causa della crescente richiesta di prodotti fatti a mano e di pezzi unici. La manifestazione, prevista per domenica 1 marzo dalle ore 9, offre agli artigiani locali l’opportunità di esporre le proprie creazioni. Sono presenti bancarelle di oggetti d’antiquariato, gioielli fatti a mano e decorazioni originali. L’evento coinvolge numerosi appassionati e curiosi della zona.

Handmade with Love – Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato torna a Frosinone Alta domenica 1 marzo dalle ore 9.30 alle ore 18 in piazza Turriziani. Vieni a scoprire prodotti realizzati con passione ecreatività: Gioielli e accessori Articoli per la casa e decorazioniProdotti per bambini Prodotti naturali fatti a manoUn’occasione perfetta per chi cerca oggetti originali edesclusivi, ideali per sé o come regalo speciale! Apertura al pubblico dalle ore 9.30 alle 18.00. Non mancare! Spazi espositivi sold out.In caso di condizioni meteo avverse l'evento viene annullato. Alatri, Stasera parliamo di Musica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato più Kidzmas

Mercatino a Frosinone AltaIl mercatino di Frosinone Alta si tiene ogni prima domenica del mese in piazza Turriziani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia; Torna il Mercatino di Spazio4: riuso, laboratori e sapori in via Manzoni; Mercatino dell'antico a Viterbo; La domenica di Retrò: il mercatino dove il vintage prende vita.