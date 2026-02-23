Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato a Frosinone Alta

Il mercatino di soli Artigiani e piccolo antiquariato si tiene a Frosinone Alta a causa della crescente richiesta di prodotti fatti a mano e di pezzi unici. La manifestazione, prevista per domenica 1 marzo dalle ore 9, offre agli artigiani locali l’opportunità di esporre le proprie creazioni. Sono presenti bancarelle di oggetti d’antiquariato, gioielli fatti a mano e decorazioni originali. L’evento coinvolge numerosi appassionati e curiosi della zona.