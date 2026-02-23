Il Medio Oriente torna infiammarsi il ministro israeliano Smotrich rivela | Presto un ultimatum ad Hamas per ottenere il disarmo o le Idf conquisteranno Gaza

Un avvertimento duro, secco e senza fronzoli, che lascia presagire il possibile ritorno ai combattimenti nella Striscia di Gaza. Il ministro delle Finanze israeliano e leader dell’estrema destra, Bezalel Smotrich, ha dichiarato a Kan News che nei prossimi giorni potrebbe venire notificare ad Hamas un ultimatum per ottenere il disarmo e la completa smilitarizzazione di Gaza. Il messaggio di Smotrich per pressare Trump. Smotrich – esponente dell’ala più intransigente del governo – sostiene che l’ultimatum dovrebbe arrivare da Washington, con il benestare dell’amministrazione di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

