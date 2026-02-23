Il Medio Oriente torna infiammarsi il ministro israeliano Smotrich rivela | Presto un ultimatum ad Hamas per ottenere il disarmo o le Idf conquisteranno Gaza
Il ministro israeliano Smotrich annuncia un ultimatum a Hamas, causa l’intensificarsi delle tensioni nel Medio Oriente. La sua dichiarazione, che prevede azioni militari se il gruppo non si disarma, ha già sollevato preoccupazioni tra gli abitanti di Gaza. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando i timori di un nuovo scontro armato nella regione. La crisi si aggrava, mentre le forze israeliane si preparano a intervenire.
Un avvertimento duro, secco e senza fronzoli, che lascia presagire il possibile ritorno ai combattimenti nella Striscia di Gaza. Il ministro delle Finanze israeliano e leader dell’estrema destra, Bezalel Smotrich, ha dichiarato a Kan News che nei prossimi giorni potrebbe venire notificare ad Hamas un ultimatum per ottenere il disarmo e la completa smilitarizzazione di Gaza. Il messaggio di Smotrich per pressare Trump. Smotrich – esponente dell’ala più intransigente del governo – sostiene che l’ultimatum dovrebbe arrivare da Washington, con il benestare dell’amministrazione di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
