Il maxi sequestro di armi L’avvocato dell’85enne | Lui non c’entra nulla con la vicenda dei Savi

Un uomo di 85 anni è stato coinvolto in un maxi sequestro di armi, che le autorità attribuiscono a un’operazione mirata a contrastare il traffico illecito. L’avvocato chiarisce che il suo assistito, un appassionato collezionista, non ha legami con i fatti legati alla banda Savi. La polizia ha trovato numerose armi nel suo deposito, ma lui nega ogni coinvolgimento con attività criminali. La vicenda continua a essere sotto indagine.

"Questo è un caso assolutamente isolato che nulla c’entra con i fatti della Uno Bianca. Il mio assistito è un semplice collezionista". A sottolinearlo è l’avvocato Emilio Paolo Rogari, difensore di Corrado Pizzoli, l’ottantacinquenne finito in manette il 13 febbraio scorso per detenzione di armi e munizioni da guerra, dopo il blitz del commissariato Bolognina Pontevecchio nel suo appartamento di via Tinozzi: all’interno dell’abitazione del pensionato, incensurato fino al giorno del sequestro cautelativo, i poliziotti avevano trovato oltre trecento armi (solo 59 di queste erano regolarmente denunciate). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEOLa polizia ha sequestrato più di 8 chili di droga e due pistole illegalmente detenute in un’operazione nel Bolognese.

Tor Bella Monaca: maxi sequestro di droga e armi, quattro giovani finiscono in manetteNel quartiere romano di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno effettuato un importante intervento durante un'operazione antidroga, sequestrando numerose sostanze stupefacenti e armi.

