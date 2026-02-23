Il lago di Vico sta peggiorando a causa dell’eccesso di fosforo che provoca una proliferazione di alghe. Le analisi dell'Arpa Lazio indicano che i fondali sono privi di ossigeno e le piante acquatiche stanno morendo. La presenza di sostanze inquinanti accelera il degrado dell’ambiente, mettendo a rischio le specie che vivono nel bacino. Le autorità monitorano costantemente la situazione per individuare soluzioni efficaci. La preoccupazione cresce tra i residenti della zona.

I dati Arpa confermano la crisi dell'ecosistema: agricoltura intensiva sotto accusa. La Asl, però, certifica che l'acqua nelle case per ora resta potabile?Lo stato di salute del lago di Vico resta critico. Le analisi tecniche dell'Arpa Lazio mostrano come l'ecosistema dei Cimini sia intrappolato in un processo di forte difficoltà che non accenna a diminuire. Nonostante i vincoli ambientali, i documenti ufficiali classificano il bacino con un giudizio di "stato ecologico cattivo", confermando che il lago sta subendo una pressione eccessiva che ne altera l'equilibrio naturale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Ucraina, Orban attacca: "Ue rivendica una superiorità morale sulla Russia ma sta affogando nella corruzione, non denunciano gli scandali di Kiev"

“Ho avuto un attacco cardiaco sull’Himalaya, sono dovuto stare tutta la notte a 5 mila metri e senza ossigeno”: il racconto di Simone Moro dall’ospedale di KathmanduL’alpinista italiano Simone Moro condivide la sua esperienza drammatica sull’Himalaya, dove ha avuto un attacco cardiaco a 5.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Valle di Vico, strada chiusa tra San Martino al Cimino e Ronciglione: giorni, orari e percorsi alternativi; Sp 39 Valle di Vico: chiusura temporanea al traffico; Il lago di Vico sta affogando nel fosforo e i fondali sono senza ossigeno; Sui Monti Cimini un evento cicloturistico con raccolta fondi per la Fondazione Scarponi.

Vittoria di ClientEarth e Lipu sulla questione del lago di Vico. La regione Lazio dovrà assicurare l’accesso all’acqua potabileIl Consiglio di Stato dà ragione a ClientEarth e Lipu e obbliga la Regione Lazio ad attivarsi per garantire la tutela delle acque del Lago di Vico, destinate al consumo umano. Mentre tutta Italia ... ilfattoquotidiano.it

I comuni nel viterbese senza acqua potabileChianello è una frazione di Ronciglione, un comune di poco più di ottomila abitanti in provincia di Viterbo. Una mattina di fine ottobre alcuni abitanti della località erano in fila davanti a un ... ilpost.it