Il giocatore del Milan Loftus-Cheek fuori per due mesi a causa della frattura della mascella

Ruben Loftus-Cheek del Milan si ferma per due mesi a causa di una frattura alla mascella, causata da uno scontro con il portiere del Parma. L’infortunio si è verificato durante la partita di Serie A, lasciando il centrocampista inglese fuori dal campo per un lungo periodo di recupero. La squadra dovrà ora trovare una soluzione per coprire la sua assenza in mezzo al campo. La prossima partita si avvicina e i fan aspettano aggiornamenti.

2026-02-23 19:52:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: l’inglese Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek resterà fuori per due mesi per la frattura della mascella riportata durante la partita di Serie A contro il Parma in uno scontro con il portiere italiano Edoardo Corvi. “Lui Il Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek ha riportato ieri un notevole trauma facciale che ha causato la frattura del processo alveolare della mascella”, ha riferito il suo club. Il calciatore Ha dovuto essere evacuato in barella e con un collare direttamente in ospedale, anche se in nessun momento ha perso conoscenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

