Il giallo del cadavere senza testa | come si è svolto l' efferato omicidio tappa per tappa secondo l' Appello
Il ritrovamento di un cadavere senza testa ha scatenato un'indagine approfondita, causata da una segnalazione anonima. Gli investigatori hanno ricostruito passo dopo passo le fasi dell’omicidio, analizzando tracce e testimonianze sul luogo del delitto. Durante le verifiche, sono emersi dettagli che rafforzano il quadro accusatorio. La polizia ha sequestrato oggetti e rilevato impronte che potrebbero essere decisive per l’indagine. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità.
E’ una sentenza netta, che lascia poco spazio a incertezze, quella emanata dalla Corte d’Appello di Bologna, che la difesa di Daniele Severi proverà a ribaltare in punta di diritto in Corte di Cassazione. Per l'ex autista di ambulanze del 118, condannato all’ergastolo per omicidio e occultamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il giallo: il cadavere di una donna decapitata ritrovato in un casolareGiallo a Scandicci, alle porte di Firenze: in un casolare è stato trovato il cadavere di una donna, decapitata. Sul posto, in via Galileo Galilei, sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e ... lanuovasardegna.it
Trovata morta decapitata a Scandicci, il giallo nell’ex area del CnrL’area del ritrovamento è stata transennata per consentire i rilievi da parte della scientifica e delle autorità. L'ipotesi principale è si tratti di omicidio L'articolo Trovata morta decapitata a Sca ... msn.com
