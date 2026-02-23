Il giallo del cadavere senza testa | come si è svolto l' efferato omicidio tappa per tappa secondo l' Appello

Il ritrovamento di un cadavere senza testa ha scatenato un'indagine approfondita, causata da una segnalazione anonima. Gli investigatori hanno ricostruito passo dopo passo le fasi dell’omicidio, analizzando tracce e testimonianze sul luogo del delitto. Durante le verifiche, sono emersi dettagli che rafforzano il quadro accusatorio. La polizia ha sequestrato oggetti e rilevato impronte che potrebbero essere decisive per l’indagine. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità.