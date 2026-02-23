Il Festival di Sanremo 2026 verso il via Conti | Sarà nel nome di Baudo

La conferenza stampa ha annunciato l'inizio del Festival di Sanremo 2026, dedicato a Pippo Baudo, causa di questa celebrazione. Carlo Conti ha spiegato che l'omaggio sarà evidente fin dall'apertura, con dettagli come il modo in cui scenderà dalle scale e l’introduzione della serata. Questa decisione mira a ricordare il ruolo storico di Baudo nel festival, che ha segnato molte edizioni passate. La manifestazione prenderà il via tra grande attesa e curiosità.

È iniziata la conferenza stampa che dà il via al Festival di Sanremo 2026. Un edizione dedicata interamente a Pippo Baudo, come ha ricordato Carlo Conti: "Lo farò fin dall'inizio, fin dalla prima serata: lo capirete - rivela - da come scenderò dalle scale, da quale sarà l'intro di questa edizione del festival. E cercherò di farlo ogni volta che avrò un ospite lanciato da lui, magari prendendo in prestito la sua voce o un suo video in cui presenta gli ospiti per renrdelo ancora vivo e far capire quanto questa edizione non possa che essere dedicata a Pippo Baudo". Conti spiega con orgoglio e gratitudine che "Pippo è stato un faro, un punto di riferimento per me e, ne sono certo, per tutti i conduttori della mia generazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, Carlo Conti cala l'asso: Andrea Bocelli chiuderà il Festival nel segno di Baudo

Festival di Sanremo, chi sarà il successore di Carlo Conti? C'è già un nome

