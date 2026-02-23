Il dolore della campionessa subito dopo essere scesa dal podio di Milano Cortina
Eileen Gu ha vissuto un momento di grande emozione dopo aver sceso dal podio a Milano Cortina 2026, dove ha conquistato l’oro nell’halfpipe. La campionessa cinese ha mostrato tutta la sua felicità, ma anche una lieve tensione sul volto, tra abbracci e complimenti. La sua vittoria, frutto di anni di impegno e allenamenti intensi, ha lasciato il pubblico senza parole. La sua performance resterà impressa nelle memorie degli appassionati.
E ileen Gu ha vinto l’oro nell’halfpipe a Milano Cortina 2026, entrando definitivamente nella leggenda come la sciatrice freestyle più premiata di sempre. Eppure, in conferenza stampa, la campionessa sino-americana classe 2003 è arrivata in lacrime. Ma non per l’emozione, bensì per il dolore della scomparsa dell’amata nonna. Una notizia arrivata pochi istanti dopo la fine della gara, che ha portato a galla un dolore che la superstar delle Olimpiadi 2026 custodiva nel cuore fin dalla partenza per l’Italia. Victory Selfie: gli autoscatti vincenti a Milano Cortina 2026. guarda le foto Le lacrime di Eileen Gu per la morte della nonna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Milano-Cortina, subito due medaglie per l’Italia: Franzoni e Paris sul podio a BormioQuesta mattina a Bormio, l’Italia ha già conquistato due medaglie ai Giochi di Milano-Cortina.
Milano Cortina, pattinaggio: il favorito Malinin è caduto, fuori dal podioMalinin, il pattinatore americano di 21 anni, si è schiantato durante la gara a Milano Cortina, rovinando le sue possibilità di salire sul podio.
Caduta TERRIBILE in discesa per VONN poco dopo la partenza. Arriva l'ELICOTTERO | #MilanoCortina2026
Altro dolore per Lindsey Vonn: Non riesco ad accettarloLa campionessa statunitense ha voluto condividere con i follower il suo dolore dopo la scomparsa dell'amato cane. msn.com
