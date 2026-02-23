il dolore della campionessa subito dopo essere scesa dal podio di milano cortina

Eileen Gu ha vissuto un momento di grande emozione dopo aver sceso dal podio a Milano Cortina 2026, dove ha conquistato l’oro nell’halfpipe. La campionessa cinese ha mostrato tutta la sua felicità, ma anche una lieve tensione sul volto, tra abbracci e complimenti. La sua vittoria, frutto di anni di impegno e allenamenti intensi, ha lasciato il pubblico senza parole. La sua performance resterà impressa nelle memorie degli appassionati.