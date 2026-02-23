Il derby è della Fiorentina | Kean colpisce il Pisa ci prova ma sbatte sul muro viola

La vittoria della Fiorentina nel derby si deve alla precisione sottoporta e alla solidità difensiva, mentre il Pisa fatica a trovare spazi e si ferma contro la difesa viola. Kean apre le marcature con un colpo di testa, creando uno squilibrio nel reparto avversario. I toscani controllano il gioco e resistono agli assalti degli avversari. Il match si conclude con un risultato che riflette le differenze sul campo.

FIRENZE – Un derby toscano deciso dal peso specifico della qualità negli ultimi sedici metri e da una gestione tattica speculare. La Fiorentina fa sua la sfida contro il Pisa imponendosi per 1-0, capitalizzando la veemenza dei minuti iniziali per poi disinnescare con mestiere la generosa, ma spuntata, reazione ospite nella ripresa. La chiave di volta del match si è materializzata in avvio. Per aggirare il blocco difensivo nerazzurro, la formazione gigliata ha optato per un assedio balistico dalla distanza (pericolosi Ndour e Kean già nei primi dieci minuti). Una pressione che ha scardinato gli equilibri al 13?, quando Kean, innescato nel cuore dell’area, ha incrociato un destro rasoterra letale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

SERIE A | In campo il derby-salvezza Fiorentina-Pisa.

