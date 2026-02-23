Il derby di hockey più politico di sempre

Il derby di hockey del 22 febbraio 1980 ha attirato l’attenzione di tutti per il forte clima politico che lo ha accompagnato. La partita ha visto tifosi e giocatori coinvolti in tensioni oltre il campo, influenzando l’atmosfera e le azioni di gioco. Le polemiche e i commenti sui media hanno alimentato il dibattito, rendendo quell’incontro più di una semplice sfida sportiva. La data è rimasta impressa nella memoria degli appassionati di hockey.

Il 22 febbraio non è mai un giorno banale per ogni appassionato di hockey. In quella data, nel 1980, è andata in scena forse la partita più famosa di sempre per questa disciplina. A Lake Placid, teatro delle Olimpiadi invernali, si è avuto il “ Miracle on Ice “, il miracolo sul ghiaccio. Gli Usa, con in squadra solo studenti e dilettanti, hanno battuto i più quotati giocatori sovietici e hanno così ipotecato la medaglia d’oro. Da quel giorno però, tutti i tifosi a stelle e strisce hanno dovuto aspettare 46 anni prima di rivedere la propria nazionale ripetere il miracolo. Domenica, nell’ultima medaglia a disposizione per la kermesse di MilanoCortina, gli Usa hanno vinto la partita decisiva per il metallo più prezioso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Questa volta fa più male. Hockey amaro nel derby con Lodi: per il Roller terzo ko casalingoL'Hockey Roller Club Monza subisce la sua terza sconfitta consecutiva in casa, questa volta nel derby contro Lodi.

Ho visto la finale di hockey su ghiaccio femminile USA-Canada e mi sono divertita molto più che al derbyDurante la finale di hockey su ghiaccio tra USA e Canada, ho capito quanto possa essere coinvolgente questo sport.

Il derby di hockey Italia-Svizzera accende il martedì azzurro alle OlimpiadiSquadre in pista a Rho alle 12.10 per i playoff: rossocrociati ampiamente favoriti ma gli azzurri sognano un colpo d'altri tempi. La staffetta maschile del biathlon e la squadra di pattinaggio velocit ... varesenews.it

Clamorosa finale olimpica nell'hockey: gli Stati Uniti ribaltano il Canada davanti agli occhi di... BrignoneIl derby nordamericano che ha assegnato il titolo olimpico femminile, con la regina azzurra di Cortina in tribuna, regala un finale pazzesco: Knight pareggia il gol di O'Neill ... neveitalia.it

Canada-Usa di hockey: il derby d’America chiude i Giochi «politici»: sarà Trump contro tutti in diretta globale x.com