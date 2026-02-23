Il Comitato Campano vince il Criterium Interappenninico 2026

Il Comitato Campano ha conquistato il Criterium Interappenninico 2026 grazie alle 14 medaglie ottenute durante le gare a Campo Felice e Ovindoli. La vittoria deriva dall'impegno di 66 giovani atleti under 16 che hanno dato il massimo in tre intense giornate di competizioni. La partecipazione numerosa e i risultati ottenuti dimostrano la crescita del settore giovanile nella regione. La sfida tra le varie squadre si è rivelata molto combattuta fino all'ultimo giorno.
Vinte 14 medaglie con una rappresentativa di 66 atleti nella tre giorni di gare a Campo Felice e Ovindoli riservate agli under 16.. Napoli, 21 febbraio 2026  –   La squadra del Comitato Campania-Puglia ha vinto il Criterium Interappenninico riservato alle categorie Ragazzi e Allievi, dai 12 ai 16 anni, che è si è appena concluso, dopo  tre giorni  di gare a Campo Felice e Ovindoli (AQ) conquistando ben 14 medaglie. Nella prima giornata il nostro comitato ne ha vinte ben cinque: tre nella categoria Allievi conquistando l’intero podio nella gara di SuperG con Simone Di Florio dello sci club Aremogna, Giovanni Rossiello in seconda posizione e Matteo Bevilacqua in terza, entrambi del SAI e, nella classifica femminile, si è aggiudicata l’argento Laura Grande Giacomelli  del SAI. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

