Il Cavellas è in crisi | appello per salvare il museo della Val Cavallina

Il museo «Cavellas» affronta una crisi concreta a causa dei tagli dei finanziamenti pubblici, che hanno ridotto drasticamente le risorse disponibili. Durante l’assemblea dei soci, è stata evidenziata la grave situazione economica, con la presidentessa Zambetti che ha avvertito: «Siamo arrivati a un punto critico». La mancanza di fondi mette a rischio le attività e le esposizioni del museo, spingendo il consiglio a cercare soluzioni rapide per salvaguardare il patrimonio culturale.

LA SITUAZIONE. L'allarme lanciano nel corso dell'assemblea dei soci. La presidentessa Zambetti: «Siamo arrivati a un punto critico. Servono fondi per poter proseguire». Per lo più conosciuto col nome di «Cavellas», il toponimo dell'insediamento di età romana i cui resti sono custoditi nell'area archeologica di Casazza, il Museo storico-ambientale della Val Cavallina si trova a un bivio. Durante l'ultima assemblea ordinaria dei soci allo «Spazio Polis», la presidentessa del museo, Carmen Zambetti, ha spiegato senza troppi giri di parole che l'istituzione è in crisi economica, e servono risposte: o le comunità locali, con gli enti pubblici in primis, riconoscono che il museo con sede a Palazzo Bettoni a Casazza è una risorsa per l'intero territorio della valle, e quindi decidono di investire per sostenerne il lavoro culturale, didattico e divulgativo, oppure si arriverà inevitabilmente al suo ridimensionamento a semplice realtà comunale, se non addirittura alla chiusura.