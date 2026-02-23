Il caso del set Lego con l’Isola di Epstein | perché tutti lo stanno restituendo

Il set Lego raffigurante l’Isola di Epstein ha scatenato una forte reazione perché molti lo stanno restituendo, in seguito alla morte di Jeffrey Epstein nel 2019. La decisione deriva dalla sensibilità verso le vittime e dalla connessione con il controverso miliardario. Le consegne sono state ritirate dai negozi e molte famiglie hanno preferito disfarsi del giocattolo. La vicenda evidenzia come i ricordi legati a certe figure possano influenzare le scelte di acquisto.

Jeffrey Epstein morto nel 2019, il suo corpo è stato trovato nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York. Gli ultimi file rilasciati sulla sua storia hanno aperto la strada a scenari che solo pochi anni fa sembravano teorie del complotto.