Il caso del marito accoltellato dalla moglie per gli insulti in Atalanta-Napoli Le urla e l’inferno in salotto | Ha capito male

Una lite tra marito e moglie ha degenerato in un'aggressione con un coltello dopo insulti durante la partita Atalanta-Napoli. La discussione, iniziata per un commento su un episodio del match, è sfociata in minacce e colpi. La donna ha afferrato un coltello e ha ferito il marito al braccio, mentre i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine. La scena si è svolta nel salotto di casa, tra urla e spavento. La famiglia ora si trova sotto shock.

Un rigore revocato dal Var, le urla contro lo schermo e poi il sangue. Poteva essere una domenica di ordinaria tensione calcistica, di quelle che finiscono con un telecomando lanciato sul divano e un’imprecazione strozzata in gola. Invece, in un appartamento di Capodimonte, il post-partita di Atalanta-Napoli si è trasformato in un’aggressione tra le mura domestiche. Tutto per un colossale, quanto tragico, malinteso: lui insultava l’arbitro per un rigore negato, lei era convinta che quelle offese fossero rivolte a lei. Gli insulti contro l’arbitro e il malinteso. Sullo schermo passano le immagini della sfida tra gli azzurri e i bergamaschi. 🔗 Leggi su Open.online

Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa che siano per lei e accoltella il maritoDurante la partita tra Atalanta e Napoli, un uomo è stato accoltellato dalla moglie dopo aver sentito insulti e parole offensive rivolte a lei.

Insulti per il rigore negato in Atalanta-Napoli, la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito: arrestataUna donna ha aggredito il marito con un coltello dopo aver frainteso insulti rivolti durante il rigore negato in Atalanta-Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Vende sesso con la moglie a più di 120 uomini: accuse pesantissime per il marito; Via il cognome del marito dalle liste elettorali per la donna sposata o vedova; Caso Resinovich, morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana, trovata morta nel 2021; Trovata in casa con un foro nel petto, a processo per tentato omicidio il marito dell’influencer Siu.

Il caso del marito accoltellato dalla moglie per gli insulti in Atalanta-Napoli. Le urla e l’inferno in salotto: «Ha capito male»L’episodio a Capodimonte: la donna ha aggredito il marito prima con le forbici e poi con un coltello da cucina. I carabinieri hanno trovato una lama conficcata nel muro del salotto ... open.online

Caso Siu: il marito dovrà rispondere di tentato omicidioCaso Siu: il marito dovrà rispondere di tentato omicidio. laprovinciadibiella.it

Pagelle Atalanta-Napoli: Zalewski e Bernasconi show! Buongiorno stecca, Lobotka cala. Palladino e Conte... - facebook.com facebook

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com