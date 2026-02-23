Il caso del Grattacielo arriva a ' Le Iene' | in onda il servizio con gli sfollati e il sindaco Fabbri

Il grattacielo di Ferrara ha fatto notizia perché molte famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa di problemi strutturali. La causa principale risulta essere il deterioramento delle fondamenta, che ha portato alla messa in sicurezza dell’edificio. La trasmissione ‘Le Iene’ ha mostrato le tensioni tra cittadini e amministrazione, con interviste agli sfollati e al sindaco Fabbri. La vicenda continua a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza edilizia in città.

"A Ferrara c'è la più grande emergenza sociale di cui non avete ancora sentito parlare". Inizia così il servizio della trasmissione 'Le Iene', andato in onda domenica 22 su Italia1. Un reportage di 16 minuti che inizia con la spiegazione di cosa sia il Grattacielo e prosegue con l'inviato della trasmissione di Mediaset, Alessandro Sortino, che compie un sopralluogo alla base delle torri. Il filmato prosegue poi con varie interviste, tra (ex) residenti degli appartamenti e ulteriori spiegazioni dello sgombero (con citazione del sindaco Alan Fabbri), mentre le immagini spaziano tra vani interni e manifestazioni degli sfollati.