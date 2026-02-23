Il Carnevale di Bussi è Plastic free | il carro allegorico sull’impatto della plastica su uomo e natura

Il Carnevale di Bussi, dedicato alla sensibilizzazione sulla plastica, presenta un grande carro allegorico che denuncia l'inquinamento causato dai rifiuti di plastica. La scelta di un evento “Plastic free” mira a ridurre l’uso di materiali inquinanti durante le celebrazioni. La manifestazione ha coinvolto decine di volontari e artisti locali, che hanno contribuito a creare decorazioni e allestimenti ecocompatibili. I festeggiamenti si sono conclusi con una sfilata colorata nel centro del paese.

Si concludono i festeggiamenti di Carnevale, rimandati in molti borghi per via del maltempo della scorsa settimana. A Bussi sul Tirino, in vista della festa delle maschere, è stato realizzato un carro allegorico dal messaggio forte e concreto contro l’inquinamento da plastica. Il Carnevale, dunque, come potente strumento di sensibilizzazione ambientale. L’amministrazione comunale ne ha manifestato la volontà e Plastic free onlus ha accolto e tradotto il tutto in un progetto simbolico e d’impatto. Il carro ha richiamato l’attenzione su una delle emergenze ambientali più gravi del nostro tempo: la dispersione di plastica nei mari e negli ecosistemi terrestri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il carro allegorico di Carnevale cede e ferisce una bambina e due uominiDurante la sfilata di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, un pezzo del carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in mezzo alla folla.

Incendio durante il Carnevale, a Nocera: a fuoco un carro allegorico, nessun feritoDurante la sfilata di Carnevale a Nocera Superiore, un carro allegorico ha preso fuoco improvvisamente, probabilmente dopo aver urtato dei fili di alimentazione delle Ferrovie dello Stato vicino alla stazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Al Carnevale di Bussi sul Tirino, un carro allegorico sull’impatto della plastica su uomo e natura; BUSSI: MAZZOCCA, PROGRAMMA CONDIVISO PER RILANCIO DELL’AREA.

Bussi sul Tirino trasforma il Carnevale in un messaggio ambientaleA Bussi sul Tirino il Carnevale diventa educazione ambientale: presentato un carro Plastic Free per sensibilizzare sull’impatto della plastica su mare e salute ... abruzzonews.eu

Il Carnevale bussa alla porta di Nazzareno e Michelina. Insieme, hanno 204 anniCi sono stati ben due centenari tra i nonnini che si sono divertiti con il carnevale a casa propria promosso dall’associazione ‘San Filippo nel Mondo’. Un carnevale in versione ‘delivery’, ma gratuito ... ilrestodelcarlino.it

Ultimi test al nostro main stage per il Carnevale di Cannobio 2026 Test, best vibes e Work in Progress: stiamo rifinendo ogni dettaglio tra emozioni, light e audio per un risultato top. Preparatevi all’eXtreme #eXtremedisco - facebook.com facebook