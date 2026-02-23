Il Bunraku | il teatro delle marionette che racconta la storia tragica del Giappone

Il Bunraku, il teatro delle marionette giapponese, nasce dalla tradizione e si sviluppa come espressione di narrazione artistica. La causa risiede nell’abilità di artigiani e artisti di combinare bambole, musica e recitazione per rappresentare storie di grande intensità emotiva. A Osaka, questa forma teatrale continua a catturare il pubblico con spettacoli che durano diverse ore. Molti visitatori rimangono affascinati dalla complessità delle marionette e dalla cura nei dettagli.

Nel cuore di Osaka, tra i grattacieli moderni e le luci al neon che illuminano i quartieri della vita notturna, sopravvive un'arte che da oltre tre secoli racconta storie di passione, onore e tragedia. Non si tratta di cinema o teatro convenzionale, ma di bunraku, il teatro tradizionale giapponese delle marionette, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità insieme al n? e al kabuki. Ciò che rende il bunraku straordinario non è solo la sua longevità, ma la complessa sinergia artistica che lo caratterizza. Tre marionettieri vestiti di nero operano ogni singola marionetta, grande quasi la metà di un essere umano, mentre un narratore dà voce a tutti i personaggi e un musicista accompagna la performance con lo shamisen, uno strumento a tre corde.