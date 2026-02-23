Il Bragantino taglia metà dello stipendio a Marques per un commento sessista sull'arbitro Daiane Muniz
Gustavo Marques riceve una multa del 50% del suo stipendio dopo aver fatto un commento sessista sull’arbitro Daiane Muniz. La decisione nasce dalla reazione della società alle parole offensive pronunciate dal difensore durante un precedente evento pubblico. Il club ha deciso di agire immediatamente per tutelare il rispetto e la dignità delle donne nel calcio. Marques dovrà ora affrontare le conseguenze di quella frase in maniera concreta.
Il difensore Gustavo Marques multato dal Bragantino con il taglio al 50% del suo stipendio dopo il commento sessista nei confronti dell'arbitro Daiane Muniz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Affitti sempre più cari: quasi la metà dello stipendio dei napoletani se ne va per pagare il canoneIn città aumenta il costo degli affitti.
Leggi anche: Guida convince! La Gazzetta promuove la direzione in Pisa Inter: il commento sull’arbitro
Approfondimenti, notizie e discussioni
Il Bragantino taglia metà dello stipendio a Marques per un commento sessista sull’arbitro Daiane MunizIl difensore Gustavo Marques multato dal Bragantino con il taglio al 50% del suo stipendio dopo il commento sessista nei confronti dell'arbitro Daiane ... fanpage.it
Gustavo Marques, difensore del Red Bull Bragantino, ha rivolto offese sessiste all'arbitra Daiane Muniz, incolpandola per la sconfitta della sua squadra: "È inutile affidare a una donna l'arbitraggio di una partita di questo livello" ha detto. x.com